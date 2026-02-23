iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот"

Экс-напарник Ферстаппена уверен в успехе француза.
Сегодня, 10:19       Автор: Валентина Чорноштан
Серхио Перес, Макс Ферстаппен и Изак Аджар / Getty Images
Серхио Перес, Макс Ферстаппен и Изак Аджар / Getty Images

Экс-пилот Ред Булла, а теперь Кадиллака, Серхио Перес поделился мыслями о грядущем дебюте Изака Аджара за Ред Булл.

Думаю, он готов к выступлениям за Ред Булл с учетом таких изменений в регламенте. Изак очень талантливый пилот – он уже это продемонстрировал. Уверен, что пока он будет сохранять спокойствие, его карьера будет складываться очень успешно.

Напомним, что ранее мексиканский гонщик был напарником Макса Ферстаппена с 2021 по 2024 год.

"Макс и Ред Булл – отличная команда. Для Изака это отличное место на данном этапе карьеры. Думаю, это дает ему большие возможности".

Стало известно расписание гонок сезона 2026 года,вы можете его посмотреть на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Изак Аджар

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
Многолетний главный конструктор покинул Ред Булл Многолетний главный конструктор покинул Ред Булл
Расселл дерзко ответил на критику Ферстаппеном новых болидов Расселл дерзко ответил на критику Ферстаппеном новых болидов
Еще один пилот сравнил Формулу-1 с Формулой-Е Еще один пилот сравнил Формулу-1 с Формулой-Е

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Европа11:12
Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота
Теннис10:47
Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае
Формула 110:19
Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот"
Европа09:50
Оценка Яремчука за матч против Страсбура
Европа09:30
Реал впервые за 15 лет уступил команде из Памплоны
НБА08:59
НБА: Лейкерс разгромно уступили Бостону, Денвер проиграл Голден Стейт
Европа08:29
Флориан Плеттенберг опроверг слухи о переходе Кейна в топ-клуб Ла Лиги
Европа08:02
Арсенал повторил достижение 90-летней давности
Бокс07:34
В андеркарде боксёра унесли на носилках
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK