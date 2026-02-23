Бывший пилот Ред Булл - о карьере Аджара: "Очень талантливый пилот"

Экс-пилот Ред Булла, а теперь Кадиллака, Серхио Перес поделился мыслями о грядущем дебюте Изака Аджара за Ред Булл.

Думаю, он готов к выступлениям за Ред Булл с учетом таких изменений в регламенте. Изак очень талантливый пилот – он уже это продемонстрировал. Уверен, что пока он будет сохранять спокойствие, его карьера будет складываться очень успешно.

Напомним, что ранее мексиканский гонщик был напарником Макса Ферстаппена с 2021 по 2024 год.

"Макс и Ред Булл – отличная команда. Для Изака это отличное место на данном этапе карьеры. Думаю, это дает ему большие возможности".

