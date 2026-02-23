Внутри Ливерпуля обсуждают увольнение Слота

Романо считает, что отсутствие разгромных побед и поражения ставят под вопрос работу специалиста.

В подкасте Here We Go Фабрицио Романо рассказал, что станет фактором для руководства Ливерпуля в вопросе об увольнении Арне Слота.

Как сообщает инсайдер, если Ливерпуль не попадет в Лигу чемпионов, это может повлиять на решение внутри клуба относительно будущего нидерландского специалиста.

Также он добавляет, что мысль о расторжении соглашения со Слотом появилась от неуверенных результатов в играх, отсутствия разгромных побед и частых поражений, даже если Ливерпуль был фаворитом встречи.

"Поэтому я ожидаю, что в конце сезона клуб соберется - владельцы, совет директоров, руководство, все вместе, чтобы решить, что они хотят делать", — сказал журналист.

