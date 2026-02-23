iSport.ua
Портленд установил достижения в игре в защите

Кардинально преобразили защиту.
Сегодня, 12:26       Автор: Валентина Чорноштан
Портленд Трейл Блейзерс / Getty Images
Портленд Трейл Блейзерс / Getty Images

В ночь на 23 февраля Портленд Трэйл Блэйзерс обыграл Финикс Санз и установил достижение в матче.

Ранее Блэйзерс уступили Денвер Наггетс в предыдущей игре НБА со счётом 103:157, а уже в следующем матче, который состоялся в понедельник, значительно улучшили свои защитные показатели.

Как сообщает OptaSTATS, Портленду удалось пропустить на 80+ очков меньше по сравнению с предыдущей игрой.

Кроме того, Портленд стал первой командой в истории НБА, которой удалось настолько существенно улучшить показатели в защите от матча к матчу.

Ранее Денвер установил три рекорда франшизы за одну игру.

