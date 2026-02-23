Портленд установил достижения в игре в защите
В ночь на 23 февраля Портленд Трэйл Блэйзерс обыграл Финикс Санз и установил достижение в матче.
Ранее Блэйзерс уступили Денвер Наггетс в предыдущей игре НБА со счётом 103:157, а уже в следующем матче, который состоялся в понедельник, значительно улучшили свои защитные показатели.
Как сообщает OptaSTATS, Портленду удалось пропустить на 80+ очков меньше по сравнению с предыдущей игрой.
Tonight, the @trailblazers held the Suns to 77 points after allowing 157 points against the Nuggets on Friday. They are the first team in NBA history to improve by 80 or more points on defense from one game to the next.
Кроме того, Портленд стал первой командой в истории НБА, которой удалось настолько существенно улучшить показатели в защите от матча к матчу.
Ранее Денвер установил три рекорда франшизы за одну игру.
