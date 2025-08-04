Звезда НБА согласился стать генменеджером клуба NCAA
Плеймейкер Портленда Дэмьен Лиллард принялся готовить почву на период после игровой карьеры. Олимпийский чемпион Токио согласился стать генеральным менеджером Вебер Стэйт, сообщает официальный сайт НБА.
Защитник выступал в университетской команде в 2008-2012 гг. Теперь Лиллард будет сотрудничать с тренерским штабом и руководством спортивного отдела для прогресса Уайлдкэтс. Кроме того, он станет ментором для юных игроков.
Летом Лиллард вернулся в ряды Трэйл Блэйзерс после двух сезонов в Милуоки. Плеймейкер заключил с Портлендом 3-летний контракт. По его условиям звездный баскетболист заработает 42 млн долларов.
К слову, украинец Максим Шульга подписал двусторонний договор с Бостоном.
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