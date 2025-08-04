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Баскетбол

Звезда НБА согласился стать генменеджером клуба NCAA

Многократный участник Матча всех звезд вернулся к истокам.
Сегодня, 13:44       Автор: Антон Федорцив
Дэмьен Лиллард / Getty Images
Дэмьен Лиллард / Getty Images

Плеймейкер Портленда Дэмьен Лиллард принялся готовить почву на период после игровой карьеры. Олимпийский чемпион Токио согласился стать генеральным менеджером Вебер Стэйт, сообщает официальный сайт НБА.

Защитник выступал в университетской команде в 2008-2012 гг. Теперь Лиллард будет сотрудничать с тренерским штабом и руководством спортивного отдела для прогресса Уайлдкэтс. Кроме того, он станет ментором для юных игроков.

Летом Лиллард вернулся в ряды Трэйл Блэйзерс после двух сезонов в Милуоки. Плеймейкер заключил с Портлендом 3-летний контракт. По его условиям звездный баскетболист заработает 42 млн долларов.

К слову, украинец Максим Шульга подписал двусторонний договор с Бостоном.

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