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Баскетбол

Портленд исключил свою звезду из переговоров по Брауну

Бостон разочарован позицией Блэйзерс.
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Лого Портленда / Getty Images
Лого Портленда / Getty Images

Портленд не собирается расставаться с Дени Авдией ради Джейлена Брауна, сообщает MassLive. 

Отмечается, что помимо Авдии, Блэйзерс также не готовы расставаться с центровым Донованом Клинганом.

По данным источника, такое решение расстроило боссов Бостона, и они не так активно рассматривают обмен своей звезды.

Добавим, что именно Портленд может предложить Джерми Гранта, а ключевую роль в сделке по Брауну сыграют драфт-пики.

К слову, звёздный центровой Лейкерс принял решение касательно своей карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Портленд Трэйл Блэйзерс

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