Обнародован план Бостона после потенциального обмена их звезды

Конфликт Тейтума и Брауна стал решающим фактором в обмене.

Бостон не собирается расставаться с Джейсоном Тейтумом после обмена Джейлена Брауна.

По данным Sporting News, одной из причин обмена Брауна могли стать ухудшившиеся личные отношения между ним и Тейтумом.

Из‑за этого Селтикс предпочитает оставить в составе Джейсона и строить состав вокруг него. Приоритетом станет подписание качественных ролевых игроков, а не поиск ещё одной суперзвезды.

Среди возможных целей бостонской команды рассматриваются Херб Джонс и Келдон Джонсон, тогда как вариант с Треем Мерфи III считается маловероятным.

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