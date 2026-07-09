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Баскетбол

Куда уйдёт Леброн? Названы три наиболее вероятных варианта

Инсайдер назвал фаворитов в борьбе за форварда.
Сегодня, 15:40       Автор: Валентина Чорноштан
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Стали известны главные претенденты на подписание Леброна Джеймса.

Напомним, что 41-летний форвард находится в статусе свободного агента, несмотря на активный интерес со стороны нескольких клубов.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры являются Кливленд Кавальерс, Майами Хит и Филадельфия Севенти Сиксерс.

Также журналист сообщает, что в последние недели Леброн проводит время с семьей и уделяет внимание игре в гольф.

К слову, обнародован план Бостона после потенциального обмена их звезды.

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