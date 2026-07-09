"У нас разошлись мнения": Мекис - о конфликте с Ферстаппеном после квалификации

Объяснил, почему команда не пошла на уступки.

Руководитель Ред Булл Лоран Мекис объяснил, почему команда отказалась менять настройки болида Макса Ферстаппена после неудачной квалификации в Сильверстоуне.

Напомним, что после квалификации к Гран‑при Великобритании нидерландец занял седьмое место, а его напарник Исак Аджар - пятое.

По словам Мекиса, инженеры понимали, что болиду не хватает стабильного баланса, однако любые изменения нарушили бы режим закрытого парка и вынудили бы пилота стартовать с пит‑лейна, приводят слова специалиста в Speedweek.

Мы обсудили этот вопрос с Максом. Я признаю, что у него может быть другое мнение, и что именно он находится за рулём. У нас разошлись мнения, хотя из его высказываний можно извлечь важную информацию. Мы столкнулись с ограничениями, о которых знали, но я совсем не уверен, что мы бы ехали на третьем месте до поломки.

Тем временем Феррари подготовит крупное обновление двигателя.

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