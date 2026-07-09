"У нас разошлись мнения": Мекис - о конфликте с Ферстаппеном после квалификации
Объяснил, почему команда не пошла на уступки.
Руководитель Ред Булл Лоран Мекис объяснил, почему команда отказалась менять настройки болида Макса Ферстаппена после неудачной квалификации в Сильверстоуне.
Напомним, что после квалификации к Гран‑при Великобритании нидерландец занял седьмое место, а его напарник Исак Аджар - пятое.
По словам Мекиса, инженеры понимали, что болиду не хватает стабильного баланса, однако любые изменения нарушили бы режим закрытого парка и вынудили бы пилота стартовать с пит‑лейна, приводят слова специалиста в Speedweek.
Мы обсудили этот вопрос с Максом. Я признаю, что у него может быть другое мнение, и что именно он находится за рулём. У нас разошлись мнения, хотя из его высказываний можно извлечь важную информацию. Мы столкнулись с ограничениями, о которых знали, но я совсем не уверен, что мы бы ехали на третьем месте до поломки.
Тем временем Феррари подготовит крупное обновление двигателя.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!