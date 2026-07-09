iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

"У нас разошлись мнения": Мекис - о конфликте с Ферстаппеном после квалификации

Объяснил, почему команда не пошла на уступки.
Сегодня, 14:24       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Руководитель Ред Булл Лоран Мекис объяснил, почему команда отказалась менять настройки болида Макса Ферстаппена после неудачной квалификации в Сильверстоуне.

Напомним, что после квалификации к Гран‑при Великобритании нидерландец занял седьмое место, а его напарник Исак Аджар - пятое.

По словам Мекиса, инженеры понимали, что болиду не хватает стабильного баланса, однако любые изменения нарушили бы режим закрытого парка и вынудили бы пилота стартовать с пит‑лейна, приводят слова специалиста в Speedweek.

Мы обсудили этот вопрос с Максом. Я признаю, что у него может быть другое мнение, и что именно он находится за рулём. У нас разошлись мнения, хотя из его высказываний можно извлечь важную информацию. Мы столкнулись с ограничениями, о которых знали, но я совсем не уверен, что мы бы ехали на третьем месте до поломки.

Тем временем Феррари подготовит крупное обновление двигателя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

ФИА начала расследование "Макарены" после двух вылетов Ферстаппена ФИА начала расследование "Макарены" после двух вылетов Ферстаппена
В Ред Булл растет недовольство Ферстаппеном В Ред Булл растет недовольство Ферстаппеном
Макс Ферстаппен близок к уходу из Ред Булл Макс Ферстаппен близок к уходу из Ред Булл
Куда уйдёт Леброн? Названы три наиболее вероятных варианта Куда уйдёт Леброн? Названы три наиболее вероятных варианта

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо стартует в квалификации Лиги Европы, четвертьфинал ЧМ-2026 Франция - Марокко
просмотров
Костюк пробилась в полуфинал Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют первый матч с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

НБА15:40
Куда уйдёт Леброн? Названы три наиболее вероятных варианта
НБА15:19
Обнародован план Бостона после потенциального обмена их звезды
Европа14:55
Звезда Барселоны перебралась в Англию после 14 лет в каталонском клубе
Европа14:48
Клубы из Италии и Испании заинтересованы в Кепе
Формула 114:24
"У нас разошлись мнения": Мекис - о конфликте с Ферстаппеном после квалификации
Другое14:15
Большие диагонали и ШИ: как ТВ Samsung Vision AI змічный просмотр футбольного дома
Европа14:00
Ювентус достиг договорённости с аргентинским вратарём
Бокс13:54
"Бой однозначно состоится": Итаума назвал чемпиона, с которым планирует встретиться
Теннис13:39
Носкова поделилась ожиданиями от полуфинала Уимблдона с Костюк
НБА13:13
Стефен Карри прокомментировал возможный переход Леброна в Уорриорз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK