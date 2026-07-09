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Футбол

Звезда Марселя согласился продолжить карьеру в Фенербахче

Турецкий гранд готовит трансфер Мейсона Гринвуда.
Сегодня, 13:08       Автор: Игорь Мищук
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Вингер Марселя Мейсон Гринвуд выразил готовность перейти во время летнего трансферного окна в Фенербахче.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, представители 24-летнего английского футболиста уведомили турецкий клуб, что он принимает условия личного контракта, который будет рассчитан до июня 2030 года.

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Фенербахче сейчас ведет переговоры с Марселем и предложил за игрока 40 миллионов евро. При этом, как сообщалось ранее, французский клуб хотел бы выручить за своего исполнителя 50-55 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гринвуд отличился 26 голами и 11 результативными передачами в 45 матчах за Марсель во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что на Гринвуда также претендовала Рома.

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