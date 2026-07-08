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Франция против Марокко: на что ставить в матче 1/4 финала?

Предлагаем вашему вниманию варианты интересных ставок на четвертьфинал чемпионата мира 2026 года.
Сегодня, 20:37       Автор: Василий Войтюк
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Стартуют четвертьфинальные матчи ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде, и первыми на этой стадии сыграют сборные, которые встречались между собой в полуфинале предыдущего мундиаля.

Впереди матч Франция – Марокко. Эксперты GGBET считают, что преимущество на стороне номинальных хозяев. Их победа оценивается коэффициентом 1,61, тогда как на Марокко дают коэффициент 6,53. Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

Какие есть варианты ставок?

Возможно, следующая статистика вас удивит, но сборная Марокко в последних 29 матчах лишь дважды пропускала два или более мячей. Один из этих поединков состоялся уже на нынешнем чемпионате мира против Гаити, когда марокканцы в ответ забили сразу четыре мяча.

Франция же до предыдущего матча забивала как минимум три гола каждому сопернику, однако Парагваю удалось ограничить французов всего одним забитым мячом. Если вы считаете, что и Марокко не пропустит больше одного гола, коэффициент на это событие составляет 2,05.

Еще один интересный статистический факт. Сборная Марокко фолит чаще всех на этом чемпионате мира — 80 нарушений правил за пять матчей. Принимаются ставки на то, совершит ли Марокко больше 11 фолов, с коэффициентом 1,73.

Любителям ставок на индивидуальные показатели игроков можно предложить еще несколько вариантов. Килиан Мбаппе продолжает забивать в каждом матче и преследует Лео Месси в бомбардирской гонке. Коэффициент на его гол в этом поединке составляет 1,85.

А вот его партнер Майкл Олисе имеет коэффициент 3 на то, что отдаст очередную результативную передачу на нынешнем мундиале.

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