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Костюк: Университатя заслуживает уважения

Динамо готово к старте Лиги Европы.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Игорь Костюк / dynamo.kiev.ua
Игорь Костюк / dynamo.kiev.ua

Главный тренер Динамо Игорь Костюк высказался о сопернике киевлян.

Напомним, что уже завтра столичный клуб стартует в квалификации Лиги Европы матчем против румынской Университати.

По словам Костюка, это очень хорошая команда, однако он и его тренерский штаб досконально выучили соперника и полностью готовы к матчу.

Университатя - хорошая команда, заслуживающая уважения. В прошлом чемпионате Румынии она заняла второе место. Сбалансированная команда. Последние полгода её возглавляет итальянский тренер, под руководством которого Университатя начала прогрессировать. Нам хорошо известен стиль игры этой команды, тактические схемы, которые она использует. Известно нам и то, как играет каждый футболист Университати.

Но прежде всего мы надеемся на себя, я верю в команду, в своих игроков, всё будет зависеть от нас

Ранее также и тренер Университати высказался о Динамо.

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