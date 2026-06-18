Тренер Университати - о Динамо: Нам не повезло, это правда

Главный тренер Университати Клуж Кристиано Бергоди прокомментировал жребий в Лиге Европы.

Напомним, что румынский клуб сыграет в первом квалификационном раунде против киевского Динамо.

Специалист считает, что его клубу не повезло со жребием, так как "бело-синие" -серьезный противник.

Однако также Бергоди отметил, что у киевлян сейчас есть проблемы, которые повышают шансы Университати в противостоянии.

Динамо Киев — это один из самых сложных соперников, которые могли нам достаться. Нам не повезло, это правда. Но, с другой стороны, в футболе может случиться многое. Кто мог подумать, что Испания сыграет вничью с Кабо-Верде? Так что у нас тоже есть свой шанс. Думаю, многие слышали о Ярмоленко. Даже в 36 лет он остается очень хорошим футболистом. Превосходным. Он много забивал и в прошлом чемпионате. Есть ещё и молодой 20-летний Пономаренко, который ярко проявил себя в прошлом сезоне. Он тоже много забивал. Это команда с индивидуально сильными игроками, с высоким уровнем мастерства, но у которой возникли трудности в чемпионате. Динамо немного страдает как коллектив. Именно в командной игре. Повторюсь, они завершили чемпионат на четвёртом месте, хотя привыкли быть среди двух лучших команд. Им не хватает слаженности, а она очень важна

Ранее также главный тренер ЛНЗ оценил жребий своей команды.

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