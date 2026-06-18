iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Университати - о Динамо: Нам не повезло, это правда

Кристиано Бергоди признал силу киевлян.
Сегодня, 14:10       Автор: Андрей Безуглый
Кристиано Бергоди / Getty Images
Кристиано Бергоди / Getty Images

Главный тренер Университати Клуж Кристиано Бергоди прокомментировал жребий в Лиге Европы.

Напомним, что румынский клуб сыграет в первом квалификационном раунде против киевского Динамо.

Специалист считает, что его клубу не повезло со жребием, так как "бело-синие" -серьезный противник.

Однако также Бергоди отметил, что у киевлян сейчас есть проблемы, которые повышают шансы Университати в противостоянии.

Динамо Киев — это один из самых сложных соперников, которые могли нам достаться. Нам не повезло, это правда. Но, с другой стороны, в футболе может случиться многое. Кто мог подумать, что Испания сыграет вничью с Кабо-Верде? Так что у нас тоже есть свой шанс.

Думаю, многие слышали о Ярмоленко. Даже в 36 лет он остается очень хорошим футболистом. Превосходным. Он много забивал и в прошлом чемпионате. Есть ещё и молодой 20-летний Пономаренко, который ярко проявил себя в прошлом сезоне. Он тоже много забивал. Это команда с индивидуально сильными игроками, с высоким уровнем мастерства, но у которой возникли трудности в чемпионате.

Динамо немного страдает как коллектив. Именно в командной игре. Повторюсь, они завершили чемпионат на четвёртом месте, хотя привыкли быть среди двух лучших команд. Им не хватает слаженности, а она очень важна

Ранее также главный тренер ЛНЗ оценил жребий своей команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Берлине Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
"Мог бы выйти против двух таких": Отец Фьюри оценил вероятного соперника сына "Мог бы выйти против двух таких": Отец Фьюри оценил вероятного соперника сына
Комо отказался отпустить своего таланта в АПЛ Комо отказался отпустить своего таланта в АПЛ
Тренер сборной Португалии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии Тренер сборной Португалии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Канада - Катар и матч лидеров группы А
просмотров
Свитолина стартовала победой над росиянкой на турнире в Берлине
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Теннис15:29
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
Бокс14:58
"Мог бы выйти против двух таких": Отец Фьюри оценил вероятного соперника сына
Европа14:55
Комо отказался отпустить своего таланта в АПЛ
Другие страны14:15
Тренер сборной Португалии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Лига Европы14:10
Тренер Университати - о Динамо: Нам не повезло, это правда
Теннис13:45
Женская сборная Украины узнала даты матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Бокс13:35
Бокс: расписание боев
Бокс13:31
"С радостью приму на ринге": Джошуа пригласил Фьюри на свой ближайший бой
Украина13:01
Экс-первая ракетка Украины стал амбассадором клуба УПЛ
Европа12:48
Реал объявил о подписании защитника Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK