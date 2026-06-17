"Не считаю, что мы должны бояться": Тренер ЛНЗ оценил соперника в Лиге конференций

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился мыслями о результатах жеребьевки второго раунда квалификации Лиги конференций.

Черкасской команде в соперники достался бельгийский Гент.

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"К любому сопернику нужно готовиться и играть. Опять же это дебютный для нас сезон еврокубков. Будем иметь возможность проверить себя на уровне хорошего соперника, хорошего чемпионата. Поэтому нормальные впечатления, будем готовиться.

Будем изучать соперника, когда уже непосредственно изучим, то будем готовиться, но не нужно забывать, что у нас только начинается сбор. Нужно будет готовиться к чемпионату, а не только к еврокубковому сопернику.

В Бельгии чемпионат хорошего уровня, очень много всегда хороших и перспективных футболистов играют, которые проходят через него и попадают в пятерку лучших чемпионатов Европы. Играют очень интенсивный и современный футбол.

Хочу только попросить болельщиков поддерживать команду, а мы в свою очередь приложим максимальные усилия, чтобы качественно сыграть. В любом случае, будем играть, чтобы перейти в следующий этап, и я не считаю, что мы должны кого-то бояться", - приводит слова тренера официальный сайт ЛНЗ.

Напомним, что своего соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций также получило Полесье.

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