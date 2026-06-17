iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Не считаю, что мы должны бояться": Тренер ЛНЗ оценил соперника в Лиге конференций

Виталий Пономарев прокомментировал будущее противостояние с Гентом.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Виталий Пономарев / ЛНЗ
Виталий Пономарев / ЛНЗ

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился мыслями о результатах жеребьевки второго раунда квалификации Лиги конференций.

Черкасской команде в соперники достался бельгийский Гент.

Читай также: "Cамый тяжелый и сильный соперник": В Полесье отреагировали на жеребьевку Лиги конференций

"К любому сопернику нужно готовиться и играть. Опять же это дебютный для нас сезон еврокубков. Будем иметь возможность проверить себя на уровне хорошего соперника, хорошего чемпионата. Поэтому нормальные впечатления, будем готовиться.

Будем изучать соперника, когда уже непосредственно изучим, то будем готовиться, но не нужно забывать, что у нас только начинается сбор. Нужно будет готовиться к чемпионату, а не только к еврокубковому сопернику.

В Бельгии чемпионат хорошего уровня, очень много всегда хороших и перспективных футболистов играют, которые проходят через него и попадают в пятерку лучших чемпионатов Европы. Играют очень интенсивный и современный футбол.

Хочу только попросить болельщиков поддерживать команду, а мы в свою очередь приложим максимальные усилия, чтобы качественно сыграть. В любом случае, будем играть, чтобы перейти в следующий этап, и я не считаю, что мы должны кого-то бояться", - приводит слова тренера официальный сайт ЛНЗ.

Напомним, что своего соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций также получило Полесье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гент ЛНЗ Виталий Пономарев

Статьи по теме

ЛНЗ и Полесье получили соперников в Лиге конференций, Динамо - потенциального оппонента ЛНЗ и Полесье получили соперников в Лиге конференций, Динамо - потенциального оппонента
Динамо сыграет в Лиге Европы, ЛНЗ и Полесье - в Лиге конференций Динамо сыграет в Лиге Европы, ЛНЗ и Полесье - в Лиге конференций
ЛНЗ гарантировал себе дебютное участие в еврокубках ЛНЗ гарантировал себе дебютное участие в еврокубках
ЧМ-2026: ничья Португалии с ДР Конго, Англия одолела Хорватию, Гана сыграет с Панамой, а Узбекистан - с Колумбией ЧМ-2026: ничья Португалии с ДР Конго, Англия одолела Хорватию, Гана сыграет с Панамой, а Узбекистан - с Колумбией

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Англии и Португалии
просмотров
Свитолина стартовала победой над росиянкой на турнире в Берлине
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров
Кубок Стэнли: Каролина стала обладателем трофея, победив в финале Вегас
просмотров

Последние новости

ЧМ-202601:30
ЧМ-2026: ничья Португалии с ДР Конго, Англия одолела Хорватию, Гана сыграет с Панамой, а Узбекистан - с Колумбией
ЧМ-202601:05
Англия вышла победителем из результативного противостояния с Хорватией
Европа00:40
Умер главный тренер французского Бреста
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
"Не считаю, что мы должны бояться": Тренер ЛНЗ оценил соперника в Лиге конференций
Другие23:18
Ольга Сопит выборола историческое золото чемпионата Европы по фехтованию
ЧМ-202622:03
Португалия не смогла справиться с ДР Конго на ЧМ-2026
Бокс21:46
"Давай закончим эту историю": Верховен призвал Усика устроить незамедлительный реванш
Лига конференций21:07
"Cамый тяжелый и сильный соперник": В Полесье отреагировали на жеребьевку Лиги конференций
Теннис20:35
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
Теннис20:25
Ястремская потерпела поражение во втором раунде турнира в Ноттингеме
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK