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Футбол

Ювентус объявил о подписании боснийского таланта

18-летний Керим Алайбегович стал игроком туринского клуба.
Вчера, 22:42       Автор: Игорь Мищук
Керим Алайбегович перешел в Ювентус / Juventus FC
Керим Алайбегович перешел в Ювентус / Juventus FC

Ювентус подписал из Байера вингера сборной Боснии и Герцеговины Керима Алайбеговича, выступавшего в прошлом сезоне в Зальцбурге.

Как сообщает официальный сайт "бьянконери", 18-летний футболист заключил с клубом контракт до 30 июня 2031 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, туринцы заплатили за боснийского вингера 33 миллиона евро, а еще семь миллионов евро леверкузенцы смогут получить в виде бонусов.

Зальцбург летом 2025 года приобрел Алайбеговича у Байера за два миллиона евро, а в марте 2026 года немецкий клуб воспользовался правом обратного выкупа игрока за восемь миллионов евро.

В составе Зальцбурга в прошлом сезоне Алайбегович провел 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет 13 голов и четыре результативные передачи.

На чемпионате мира-2026 в составе сборной Боснии и Герцеговины вингер сыграл четыре поединка, отличившись одним забитым мячом.

Напомним, также Ювентус подписал нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани.

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