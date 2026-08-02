Ювентус объявил о подписании боснийского таланта
Ювентус подписал из Байера вингера сборной Боснии и Герцеговины Керима Алайбеговича, выступавшего в прошлом сезоне в Зальцбурге.
Как сообщает официальный сайт "бьянконери", 18-летний футболист заключил с клубом контракт до 30 июня 2031 года.
Читай также: Лион подписал нападающего Ювентуса
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, туринцы заплатили за боснийского вингера 33 миллиона евро, а еще семь миллионов евро леверкузенцы смогут получить в виде бонусов.
Ufficiale | Kerim Alajbegović è un nuovo giocatore della Juventus ✍🏻— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2026
Benvenuto!⚪️⚫️🇧🇦 I dettagli dell’accordo ➡️ https://t.co/81rMoSeB2W
Powered by @Jeep pic.twitter.com/6SYnzJtEaD
Зальцбург летом 2025 года приобрел Алайбеговича у Байера за два миллиона евро, а в марте 2026 года немецкий клуб воспользовался правом обратного выкупа игрока за восемь миллионов евро.
В составе Зальцбурга в прошлом сезоне Алайбегович провел 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет 13 голов и четыре результативные передачи.
На чемпионате мира-2026 в составе сборной Боснии и Герцеговины вингер сыграл четыре поединка, отличившись одним забитым мячом.
Напомним, также Ювентус подписал нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!