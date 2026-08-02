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Футбол

Бразильский клуб заинтересован в аренде легионера Шахтера

Крузейро может вернуть на родину Лукаса Феррейру.
Сегодня, 18:36       Автор: Игорь Мищук
Лукас Феррейра / Getty Images
Лукас Феррейра / Getty Images

Крузейро работает над подписанием вингера Шахтера Лукаса Феррейры.

Как сообщает журналист Марсело Брага, бразильский клуб рассчитывает оформить переход 20-летнего футболиста на правах годичной аренды.

Отмечается, что на данный момент переговоры между сторонами продолжаются и все будет зависеть от позиции украинского клуба.

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Крузейро обратил внимание на игрока "горняков" из-за кадровой ситуации в команде после того, как из-за травм выбыли вингеры Габриел Пек и Луис Синистерра.

Напомним, что Шахтер приобрел Лукаса Феррейру у Сан-Пауло летом 2025 года за 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразилец провел в составе "горняков" 30 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер презентовал третий комплект формы.

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