Бразильский клуб заинтересован в аренде легионера Шахтера

Крузейро может вернуть на родину Лукаса Феррейру.

Крузейро работает над подписанием вингера Шахтера Лукаса Феррейры.

Как сообщает журналист Марсело Брага, бразильский клуб рассчитывает оформить переход 20-летнего футболиста на правах годичной аренды.

Отмечается, что на данный момент переговоры между сторонами продолжаются и все будет зависеть от позиции украинского клуба.

Читай также: Шахтер может проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Великобритании

Крузейро обратил внимание на игрока "горняков" из-за кадровой ситуации в команде после того, как из-за травм выбыли вингеры Габриел Пек и Луис Синистерра.

Напомним, что Шахтер приобрел Лукаса Феррейру у Сан-Пауло летом 2025 года за 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразилец провел в составе "горняков" 30 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер презентовал третий комплект формы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!