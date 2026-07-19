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Футбол

Шахтер может проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Великобритании

Ведет переговоры с тремя клубами АПЛ об аренде стадиона.
Сегодня, 12:44       Автор: Валентина Чорноштан
Шахтер ЛЧ логотип / Getty Images
Шахтер ЛЧ логотип / Getty Images

Шахтер рассматривает возможность проведения домашних матчей Лиги чемпионов сезона-2026/27 в Лондоне.

По информации The Athletic, донецкий клуб провел переговоры об аренде стадионов с Челси, Фулхэмом и Брентфордом. Все три английских клуба в следующем сезоне не выступят в еврокубках.

Напомним, что с 2022 года украинские клубы проводят международные матчи за пределами страны. Ранее Шахтер принимал соперников в Варшаве, Кракове, Гамбурге и Гельзенкирхене.

Добавим, что в сезоне-2026/27 "горняки" уже гарантировали себе место в основном этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира запланированная 27 августа.

Тем временем Полесье переманило легионера у другого клуба УПЛ.

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