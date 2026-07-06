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Футбол

Шахтер назвал своих соперников на тренировочном сборе

"Горняки" проведут спарринги с хорватскими клубами.
Вчера, 21:26       Автор: Игорь Мищук
Шахтер сыграет с хорватскими командами / ФК Шахтер Донецк
Шахтер сыграет с хорватскими командами / ФК Шахтер Донецк

Шахтер назвал своих соперников, с которыми проведет спарринги во время учебно-тренировочного сбора в Словении.

В рамках подготовки к новому сезону "горняки" запланировали три товарищеских матча. Все соперники чемпиона Украины будут из Хорватии.

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19 июля Шахтер встретится с Рудешом, 21 июля - со Славеном Белупо, а 23 июля - с Горицей.

Начало этих матчей запланировано на 19:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт "горняков".

Ранее тренер Шахтера рассказал, где могут пройти номинально домашние матчи команды в Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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