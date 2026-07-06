Шахтер назвал своих соперников на тренировочном сборе

Шахтер назвал своих соперников, с которыми проведет спарринги во время учебно-тренировочного сбора в Словении.

В рамках подготовки к новому сезону "горняки" запланировали три товарищеских матча. Все соперники чемпиона Украины будут из Хорватии.

Читай также: Шахтер представил четверых летних новичков

19 июля Шахтер встретится с Рудешом, 21 июля - со Славеном Белупо, а 23 июля - с Горицей.

Начало этих матчей запланировано на 19:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт "горняков".

Ранее тренер Шахтера рассказал, где могут пройти номинально домашние матчи команды в Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!