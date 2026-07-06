Костюк снялась с парного разряда Уимблдона
Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение завершить выступления на Уимблдоне-2026 в парном разряде.
В понедельник, 6 июля, украинка в тандеме с румынкой Еленой-Габриэлой Русе должна была провести матч 1/8 финала, который стал бы для нее вторым за день. Однако украинская теннисистка решила сняться с парного турнира, сообщает Суспільне Спорт.
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В четвертьфинал парного разряда вышли соперницы украинско-румынского дуэта Эллен Перес и Деми Схурс.
Костюк сосредоточится на выступлениях в одиночном турнире, где ранее обыграла американку Эшлин Крюгер и впервые в карьере вышла в четвертьфинал. Следующей соперницей украинки станет итальянка Жасмин Паолини.
Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская неожиданно вылетела во втором круге Уимблдона.
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