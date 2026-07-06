Агирре покидает сборную Мексики после вылета от Англии

Он возглавлял мексиканцев с июля 2024 года.

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре заявил, что покинет свою должность, пишет Reuters.

Агирре признался, что рассчитывал завершить турнир на победной ноте, однако подчеркнул, что гордится своей командой.

По имеющейся информации, главным кандидатом на пост наставника мексиканцев является бывший капитан национальной команды Рафаэль Маркес.

Напомним, что он входил в тренерский штаб Агирре во время текущего чемпионата мира.

К слову, ранее Тухель жёстко прошёлся по арбитрам в матче против Мексики.

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