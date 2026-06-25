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Мексика разгромила Чехию, ЮАР обыграла Корею

Обзоры матчей группы А.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
ЮАР – Южная Корея / Getty Images
ЮАР – Южная Корея / Getty Images

Сборная ЮАР минимально обыграла Южную Корею и сумела обеспечить себе выход в плей‑офф турнира.

Первая сорокапятиминутка прошла в осторожной борьбе с небольшим количеством опасных моментов у обеих команд. Ближе всего к голу были именно южноафриканцы, но корейский голкипер несколько раз выручил свою команду.

После перерыва прессинг ЮАР только усилился, и на 63‑й минуте это принесло плоды: Мореми прорвался по флангу и выполнил передачу в штрафную, где Масеко точным ударом с разворота отправил мяч в сетку ворот.

После пропущенного мяча корейцы активизировались. К концовке встречи азиатская сборная прибавила в атаке, но надёжная игра голкипера Уильямса не позволила им сравнять счёт. Благодаря этой победе африканская сборная заняла второе место, а её соперники расположились на третьей позиции.

Статистика матча ЮАР — Южная Корея 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

ЮАР — Южная Корея 1:0

Гол: Масеко 63

Ожидаемые голы (xG): 1.11 — 1.00
Владение мячом: 32% — 68%
Удары: 13 — 8
Удары в створ: 4 — 3
Угловые: 4 — 6
Фолы: 7 — 9

ЮАР: Уильямс — Мудау, Окон, Мбокази, Модиба — Мбата, Ситоле, Мофокенг — Масеко, Макгопа, Апполлис.

Южная Корея: Сон‑Кю — Ли Хан‑Беом, Мин‑Чжэ, Джи‑Хьюк — Ин‑Бом, Пайк, Юн‑Ву, Кан‑Ин, Тхэ‑Сок — О Хён Кю, Хван.

Предупреждения: Модиба, Гуэ‑Сон.

Сборная Мексики уверенно обыграла Чехию и, следовательно, заняла первое место в группе, выиграв все три матча.

Первая сорокапятиминутка прошла в спокойном темпе без большого количества опасных моментов - голы команда забила во второй половине игры.

Только выйдя с перерыва, мексиканцы резко прибавили и уже на 55‑й минуте открыли счёт усилиями Матео Чавеса. Через несколько минут счёт удвоился после грубой ошибки защиты Чехии.

Хозяева Мундиаля максимально набрали темп под конец игры, и это привело к третьему голу в ворота чехов: уже в компенсированное время Альваро Фернандес пробил в девятку.

Таким образом, поражение от Мексики означает, что сборная Чехии завершает свои выступления на чемпионате мира, заняв последнее место в группе.

Статистика матча Чехия — Мексика 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Чехия — Мексика 0:3

Голы: Чавес 55, Киньонес 61, Фернандес 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0.48 — 1.79
Владение мячом: 52% — 48%
Удары: 13 — 11
Удары в створ: 1 — 5
Угловые: 5 — 1
Фолы: 9 — 13

Чехия: Коварж — Цоуфал, Голеш, Гранач, Крейчи, Доудера — Садилек, Черв — Вишинский, Гложек, Шульц.

Мексика: Ранхель — Чавес, Альварес, Монтес, Санчес — Рейес, Ромо, Мора — Киньонес, Мартинес, Альварадо.

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