Мексика установила рекорд в первом тайме матча с Эквадором
Доминировала и оформила историческое достижения.
Сборная Мексики переписала собственную историю в матче 1/16 финала против Эквадора.
Подопечные Хавьера Агирре впервые за 64 матча на мировых первенствах завершили первый тайм с преимуществом в два мяча.
1 - Mexico leads by multiple goals at half-time of a FIFA World Cup match for the first time ever (64th match).— OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026
Home. pic.twitter.com/iupptz54IM
Напомним, что до перерыва мексиканцы забили благодаря точным ударам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса.
В итоге мексиканцы довели встречу до победы, больше они голами не отмечались, и игра так и закончилась со счётом 2:0.
Ранее Франция установила рекорд, который не покорится никому.
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