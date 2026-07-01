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Футбол

Мексика установила рекорд в первом тайме матча с Эквадором

Доминировала и оформила историческое достижения.
Сегодня, 08:26       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Мексики / Getty Images
Игроки сборной Мексики / Getty Images

Сборная Мексики переписала собственную историю в матче 1/16 финала против Эквадора.

Подопечные Хавьера Агирре впервые за 64 матча на мировых первенствах завершили первый тайм с преимуществом в два мяча.

Напомним, что до перерыва мексиканцы забили благодаря точным ударам Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса.

В итоге мексиканцы довели встречу до победы, больше они голами не отмечались, и игра так и закончилась со счётом 2:0.

Ранее Франция установила рекорд, который не покорится никому.

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