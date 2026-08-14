Ла Лига-2026/27, анонс тура №1: Расинг, Депортиво и Малага возвращаются после многолетнего перерыва

Элитный дивизион испанского футбола стартует уже в эти выходные.

Пока тур будет сыгран не полностью: 4 поединка, в частности матчи мадридского Реала и Барселоны, будут проведены позже в этом месяце.

Представляем превью матчей испанской Ла Лиги.

Алавес — Хетафе

15 августа | 20:30 | Эстадио Мендисорроса, Витория-Гастейс

Команды подходят к старту сезона в довольно разных кондициях, проведя по несколько спаррингов во время подготовки.

Алавес не проиграл ни одного поединка на сборах, более того, подопечные Кике Санчеса Флореса одержали победы в трёх из четырёх матчей. Правда, в последней контрольной игре против Депортиво команды пробивали послематчевые пенальти после ничьей 1:1.

В свою очередь, Хетафе провёл более длительную подготовку, сыграв 6 матчей. Победу коллективу Хосепа Бордаласа удалось добыть лишь в первых двух, хотя стоит отметить, что класс соперников в некоторых матчах был выше: команда Бордаласа сыграла против Монако, Атлетико Мадрид и Тоттенхэма.

На сайте BETKING на победу Алавеса дают коэффициент 2.37, тогда как триумф Хетафе оценивается коэффициентом 3.80, а ничья в основное время — 3.00.

Севилья — Райо Вальекано

15 августа | 22:30 | Эстадио Рамон Санчес Писхуан, Севилья

Источник: Getty Images

Для украинского болельщика эти клубы провели довольно интересные трансферы накануне старта чемпионата.

«Нервионцы» усилили свою атаку лучшим бомбардиром чемпионата Швеции Робби Юром, который несколько лет назад был кандидатом на натурализацию в сборную Украины, поскольку его дедушка является украинцем, однако сам Робби отложил решение, заявив о желании играть за Шотландию.

Райо Вальекано же подписал более знакомого украинцам игрока — состав команды усилил Георгий Цитаишвили, который является воспитанником Динамо Киев и на молодёжном уровне защищал цвета украинских сборных, однако в итоге стал выступать за Грузию.

Что касается их результатов на поле, то Севилья провела 7 матчей во время сборов, в которых проиграла дважды и победила 5 раз, а Райо сумел добыть лишь одну победу в 4 поединках.

В линии BETKING на то, что обе команды забьют, предлагают коэффициент 2.00, тогда как на то, что этого не произойдёт, — 1.78.

Расинг — Вильярреал

16 августа | 18:00 | Эстадио Эль Сардинеро, Сантандер

Расинг возвращается в элиту испанского футбола впервые с 2012 года. За это время команда пережила даже не одно падение в третий дивизион, однако с сезона-2022/23 постепенно поднималась и в итоге в прошлой кампании стала первой в Сегунде.

В то же время команда Хосе Альберто Лопеса большую часть трансферного окна почти не усиливалась после повышения в классе: до 4 августа в команду пришли только Серхио Каналес и Асьер Вильялибре, а после 4 августа также состоялись трансферы Педро Фелипе, Рамона Пабло и Унаи Агирресабалы — прим. Лишь в одном контрольном матче команда победила.

Вильярреал также ведёт себя скромно на трансферном рынке, усилив состав лишь Петером Гулачи из РБ Лейпциг, однако главное подписание произошло на тренерский мостик — команду возглавил Иньиго Перес, который вместе с Райо Вальекано дошёл до финала Лиги конференций. Под руководством нового тренера «жёлтая субмарина» победила в 5 из 7 матчей на предсезонке.

Эксперты BETKING мало верят в победу Вильярреала минимум в два гола и дают на это событие коэффициент 6,33.

Эспаньол — Леванте

16 августа | 20:00 | RCDE Стэдиум, Корнелья-де-Льобрегат

Эспаньол начнёт сезон на собственном поле после длительной и турбулентной подготовки.

В первых поединках каталонцы одержали 2 победы, затем трижды подряд сыграли вничью, а завершили контрольные матчи «на минорной ноте», потерпев поражение.

Стоит отметить, что эта команда может стать интереснее для украинцев уже в ближайшее время, ведь, по данным различных источников, они интересуются и Виктором Цыганковым, и Максимом Хланем. Что касается уже состоявшихся трансферов, то «попугаи» усилились арендованными Квилиндши Хартманом и Габриэлем Москардо, а также довольно дорогостоящим переходом 26-летнего Алекса Калатравы, который обошёлся в 5 миллионов.

Что касается Леванте, то команда потеряла своего лидера Карлоса Эспи, клаусулу которого в размере 25 млн евро быстро активировал Реал Мадрид, однако замена ему также нашлась довольно быстро. Из Брюгге подписали Яниса Мусуае.

Также команда провела 6 товарищеских встреч, победив в 4 из них.

На сайте BETKING дают коэффициент 2.08 на победу Эспаньола и 3.66 — на триумф Леванте, тогда как ничья оценивается в 3.25.

Депортиво — Эльче

16 августа | 22:00 | Эстадио Риасор, А-Корунья

Хорошо известный болельщикам со стажем Депортиво возвращается в элиту, как и Расинг, после лет турбулентности и опыта пребывания в третьем дивизионе, однако, в отличие от другого новичка, команда Антонио Идальго интересно поработала на трансферном рынке.

К Депортиво присоединились Анхелиньо, Пьер-Эмерик Обамеянг, уже экс-вратарь Мальорки Лео Роман, а также дорогостоящие молодые таланты.

Вся эта куча новичков сыграла в 7 товарищеских встречах с такой статистикой: 3 победы, 3 ничьи, 1 поражение.

Эльче повёл себя скромнее на трансферном рынке, приобретя лишь Фера Ниньо у Бургоса на замену Альваро Родригесу и активировав опции выкупа игроков, выступавших за клуб ещё с прошлого сезона, таких как Гонсало Вильяр или Буба Сангаре.

Под руководством нового наставника Мартина Ансельми команда одержала 3 победы и дважды сыграла вничью во время подготовки к сезону.

В линии BETKING на победу Депортиво можно поставить с коэффициентом 2,33, тогда как на Эльче он составляет 3,50. Ничейный результат — 2,90.

Атлетико — Малага

19 августа | 22:00 | Эстадио Ванда Метрополитано, Мадрид

Источник: Getty Images

«Матрасники» начнут сезон раньше других грандов — всего через 5 дней после последнего предсезонного матча, хотя их предсезонная подготовка из-за участия большого количества игроков на Чемпионате мира стартовала позже, чем у клубов вроде Эльче и Депортиво.

Подопечные Симеоне пока победили Хетафе и уступили обоим манчестерским клубам.

Номинально лучше у них дела на трансферном рынке: столичный клуб усилился Алехандро Гримальдо, Мортеном Юльманном и Ли Кан Ином.

У Малаги, которая возвращается в элиту впервые с 2018 года, подготовка к сезону была более длительной и спокойной. «Анчоусы» трижды сыграли вничью, а также по одному разу проиграли и победили в рамках подготовки к сезону. Спокойно у подопечных Хуана Фуньеса и в плане трансферных дел: у команды из усилений лишь одна аренда Хуана Круса.

На сайте BETKING дают коэффициент 1,30 на победу Атлетико, а на Малагу — 9,50. На ничью предлагают 5,33.

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