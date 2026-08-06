Испания может выйти из ЧМ-2030 из-за мигрантов
В Испании призвали пересмотреть формат проведения чемпионата мира 2030 года из-за участия Марокко. Об этом сообщает El Mundo.
Отмечается, что парламентская коалиция Sumar внесла в Конгресс идею отказаться от нынешней модели совместной организации турнира с Португалией и Марокко.
Добавим, что авторы обращения требуют, чтобы испанское правительство уведомило ФИФА, Королевскую испанскую футбольную федерацию и власти Португалии о необходимости пересмотра соглашения по проведению мундиаля.
Добавим, что ранее аналогичную инициативу выдвинула португальская партия Livre, которая обратилась к властям страны и национальной футбольной федерации с предложением добиваться исключения Марокко из числа хозяев чемпионата мира‑2030.
Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги призвал к полной смене руководства ФИФА.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!