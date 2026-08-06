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Футбол

Испания может выйти из ЧМ-2030 из-за мигрантов

Миграционный кризис в Сеуте может лишить Марокко статуса хозяина ближайшего ЧМ.
Сегодня, 07:59       Автор: Валентина Чорноштан
Кубок ЧМ / Getty Images
Кубок ЧМ / Getty Images

В Испании призвали пересмотреть формат проведения чемпионата мира 2030 года из-за участия Марокко. Об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что парламентская коалиция Sumar внесла в Конгресс идею отказаться от нынешней модели совместной организации турнира с Португалией и Марокко.

Добавим, что авторы обращения требуют, чтобы испанское правительство уведомило ФИФА, Королевскую испанскую футбольную федерацию и власти Португалии о необходимости пересмотра соглашения по проведению мундиаля.

Добавим, что ранее аналогичную инициативу выдвинула португальская партия Livre, которая обратилась к властям страны и национальной футбольной федерации с предложением добиваться исключения Марокко из числа хозяев чемпионата мира‑2030.

Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги призвал к полной смене руководства ФИФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марокко испания португалия ЧМ

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