ЧМ-2026: Анонс дня — Катар против Швейцарии, Бразилия – Марокко, Гаити – Шотландия

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 13 на 14 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Все страны-хозяйки уже провели свои первые матчи, а мундиаль продолжает набирать обороты.

С вечера 13 июня и до утра 14 июня нас ожидают четыре поединка, среди которых первый матч сборной Гаити на чемпионатах мира более чем за 50 лет, а также пока самая громкая афиша турнира.

13 июня | 22:00 | Катар – Швейцария

Ливайс Стэдиум, Санта-Клара, США

Катар, дебютировавший на чемпионатах мира благодаря статусу хозяина турнира в 2022 году, на этот раз преодолел азиатскую квалификацию и продолжит демонстрировать миру свои успехи в развитии футбола уже на полях США, Канады и Мексики.

На протяжении последнего десятилетия местный футбол совершил серьёзный скачок вперёд, и несмотря на статус аутсайдера своей группы, в матчах против Ирана и Узбекистана в азиатском отборе Катар показал, что способен на равных бороться даже с более сильными соперниками. В товарищеских матчах перед ЧМ-2026 команда минимально уступила Ирландии и сыграла вничью с Сальвадором.

Для Швейцарии групповой этап не должен стать серьёзной проблемой. Команда Мурата Якина в целом претендует на звание "тёмной лошадки" турнира.

"Красно-белые" не проиграли ни одного матча в отборе и располагают такими опытными игроками, как Гранит Джака и Грегор Кобель, а также талантами Йоаном Манзамби и Ардоном Яшари.

Швейцария / Источник: Getty Images

Если добавить к этому тот факт, что швейцарцы являются сыгранным коллективом, который уже несколько циклов подряд выступает под руководством Якина и не меняет своей игровой философии, можно предположить, что они способны удивить любого соперника. Впрочем, в футболе возможно всё, поэтому и Катар вполне способен преподнести сюрприз.

Интересный факт: Швейцария выходила в плей-офф на четырёх из последних пяти крупных международных турниров (чемпионатов мира и Европы), подтверждая репутацию одной из самых стабильных сборных континента.

На сайте betking на победу Катара можно поставить с коэффициентом 15.00, тогда как потенциальный успех Швейцарии оценивается коэффициентом 1.22. Коэффициент на ничью составляет 6.66.

14.06 | 01:00 | Бразилия – Марокко

Мидоулендс Стэдиум, Ист-Резерфорд, США

На этот турнир вместе со сборной Бразилии в качестве главного тренера отправился Карло Анчелотти. Для итальянского специалиста «селесао» стала первой национальной командой в его тренерской карьере, а ЧМ-2026 станет первым серьёзным испытанием для легенды тренерского цеха во главе южноамериканского гранда.

К матчу с главным конкурентом на групповом этапе бразильцы подходят с рядом нерешённых кадровых вопросов. Неизвестно, сможет ли помочь команде Неймар, кроме того, перед турниром выбыл Уэсли Франка, который рассматривался в качестве основного правого защитника. Поэтому, вероятно, эту позицию закроет опытный Данило, который на клубном уровне уже давно выступает в центре обороны.

В товарищеских матчах Бразилия разгромила Панаму и победила Египет.

Что касается Марокко, то игра этой команды пока остаётся загадкой для болельщиков, поскольку за несколько месяцев до турнира африканцам пришлось сменить главного тренера. Команду возглавил Мохамед Уаби, ранее работавший только на молодёжном уровне и пока не проведший ни одного официального матча в качестве наставника главной сборной.

Накануне турнира марокканцы остались без одной из звёзд своей атаки — Абде Эззалзули. Также против Бразилии не сыграет лидер обороны Наеф Агерд, поэтому задача для команды Уаби существенно усложняется. Впрочем, на прошлом мундиале Марокко продемонстрировало, что способно своей организованностью потрепать нервы любому фавориту, а в кадровом плане с того времени команда стала только сильнее, усилившись, в частности, Исмаэлем Сайбари и молодым талантом Аюбом Буадди.

Марокко / Источник: Getty Images

Интересный факт: На ЧМ-2022 Марокко стало первой африканской страной в истории, сыгравшей в полуфинале чемпионата мира по футболу.

В линии betkingможно поставить на победу Бразилии с коэффициентом 1.63, тогда как вероятность успеха Марокко оценивается коэффициентом 5.75. Ничья представлена коэффициентом 4.00.

14.06 | 04:00 | Гаити – Шотландия

Жиллетт Стэдиум, Фоксборо, США

Для сборной Гаити, как уже отмечалось, сама возможность выступить на мировой арене является историческим успехом. В последний раз «островитяне» участвовали в чемпионате мира в 1974 году.

Накануне турнира команда усилилась представителями диаспоры в лице Вильсона Исидора и Жана-Рикнера Бельгара. Также за Гаити выступают Ханнес Делькруа и опытный Джонни Пласид, который может быть знаком болельщикам французского чемпионата. Однако, несмотря на это, подопечные Себастьена Минье располагают одним из наименее «звёздных» составов на турнире, поэтому будут считаться аутсайдерами практически в каждом матче. Впрочем, отсутствие давления может сыграть им на руку.

Перед чемпионатом мира Гаити разгромило Новую Зеландию и уступило Перу.

Вилсон Исидор

Для Шотландии возможность сыграть на чемпионате мира также можно считать исторической, ведь «тартановая армия» не участвовала в мировом первенстве 28 лет — с ЧМ-1998.

Перед командой Стива Кларка стоит задача впервые в истории страны преодолеть групповой этап. Помочь в этом должны лидеры сборной — Скотт Мактоминей, Эндрю Робертсон и Джон Макгинн. Победа над Гаити является необходимым условием для выполнения этой задачи, ведь матчи против Бразилии и Марокко лёгкими точно не будут.

В товарищеских встречах Шотландия уверенно разобралась с Кюрасао и Боливией.

Интересный факт: Если Шотландия победит Гаити, то одержит свою первую победу на чемпионатах мира с 1990 года.

Эксперты betkingсчитают фаворитом Шотландию — коэффициент на её победу составляет 1.60. Ничья оценивается в 4.50, а на победу Гаити можно поставить с коэффициентом 5.33.

14.06 | 07:00 | Австралия – Турция

Би-Си Плейс, Ванкувер, Канада

Австралия является одной из самых стабильных сборных азиатского континента. «Соккеруз» приехали на свой шестой чемпионат мира подряд и постараются доказать, что выход в плей-офф прошлого розыгрыша турнира не был случайностью.

За четыре года состав команды Тони Поповича несколько изменился. В стартовом составе стоит ожидать появления Лукаса Херрингтона, Алессандро Чиркати, Джордана Боса и Нестора Иранкунды. Однако кое-что осталось неизменным. Ворота команды по-прежнему будет защищать многолетний лидер сборной Мэттью Райан.

В товарищеских матчах, как уже упоминалось, Австралия сыграла вничью со Швейцарией и уступила Мексике.

На Турцию на родине возлагают очень большие надежды. В частности, министр молодёжи и спорта Осман Ашкин Бак, а также президент футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу выразили уверенность, что команда способна дойти до финала, поэтому ответственность на плечах футболистов лежит огромная.

В первом туре Турция, вероятно, сыграет без одного из лидеров команды Кенана Йылдыза. Ожидается, что его заменит Дениз Гюль.

В товарищеских встречах подопечные Винченцо Монтеллы разгромили Северную Македонию и обыграли Венесуэлу.

Турция / Источник: Getty Images

Интересный факт: Австралия и Турция впервые сыграют между собой.

По версии betking, успех Австралии в этом противостоянии оценивается коэффициентом 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.80, тогда как коэффициент на победу Турции составляет 1.75.

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