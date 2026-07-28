Лучший игрок ЧМ-2026 успешно перенес операцию на спине

Возвращение в строй хавбека Родри ожидается к старту нового сезона.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри успешно перенес операцию в связи с повреждением спины.

Как сообщает официальный сайт "горожан", 30-летний полузащитник некоторое время испытывал дискомфорт, поэтому ему пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству для устранения проблемы. В дальнейшем он пройдет короткий курс реабилитации.

Ожидается, что испанский хавбек должен вернуться в строй к старту нового сезона.

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Напомним, что после разрыва крестообразной связки, полученного осенью 2024 года, и длительного восстановления Родри в прошлом сезоне также страдал из-за разных травм и провел за Манчестер Сити во всех турнирах только 33 матча, отличившись двумя голами.

На ЧМ-2026 полузащитник в статусе капитана сыграл все восемь поединков сборной Испании на турнире и помог команде стать чемпионом. Также испанский хавбек был признан лучшим игроком мирового первенства.

Ранее сообщалось, что в подписании Родри заинтересован мадридский Реал.

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