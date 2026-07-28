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Футбол

Довбик отправился в новый клуб для завершения трансфера

Украинский нападающий прибыл в Болонью для прохождения медицинского осмотра.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Gianluca Di Marzio
Артем Довбик / Gianluca Di Marzio

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик в ближайшее время должен завершить свой переход в Болонью.

29-летний футболист вместе с супругой уже прибыл в Болонью для оформления трансфера.

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Соответствующее видео опубликовал журналист Джанлука Ди Марцио.

В аэропорту украинского форварда встретил спортивный директор "россоблу" Марко Ди Вайо. Также игрок уже сфотографировался с клубным шарфом своей новой команды.

В ближайшее время Довбик пройдет медицинское обследование перед завершением трансфера.

Ожидается, что украинский нападающий присоединится к Болонье на правах годичной аренды. Также сделка будет предусматривать опцию выкупа игрока за 18 миллионов евро.

Напомним, что параллельно Рома также работает над трансфером нападающего Болоньи Сантьяго Кастро.

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