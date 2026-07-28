Леброн вернётся на свою старую позицию

Инсайдер НБА Шэмс Чарания сообщил, какой будет новая позиция у Леброна Джеймса в Филадельфии.

Отмечается, что Сиксерс планируют активно использовать Леброна Джеймса в роли разыгрывающего, следовательно, звёздный форвард будет начинать атаки команды.

Тем самым в Филадельфии рассчитывают задействовать его сильные стороны без мяча, позволив Леброну создавать возможности для Макси, Джейлена Брауна, Джоэла Эмбиида и Ви Джея Эджкомба.

Напомним, что для самого Леброна такая роль не станет новой, ведь в сезоне‑2019/20 он был разыгрывающим, тогда же Джеймс стал лучшим ассистентом лиги, а Лейкерс завоевали чемпионский титул.

К слову, Сиксерс собираются подписать ещё одного игрока из Лейкерс, однако его агент ставит под сомнение этот переход.

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