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Баскетбол

Стало известно, кто стал главным фактором в переходе Леброна

Общался только с Нерсом - это решило его выбор.
Сегодня, 09:48       Автор: Валентина Чорноштан
Ник Нерс / Getty Images
Ник Нерс / Getty Images

Накануне звёздный форвард Леброн Джеймс выбрал новый клуб. По данным инсайдера, он станет игроком Сиксерс.

Как передаёт Шэмс Чарания, причиной перехода 41‑летнего баскетболиста в Филадельфию стало желание бороться за титул в команде с амбициозным составом.

По словам журналиста, в течение трёхнедельного процесса Джеймс общался с Тайризом Макси и Джоэлом Эмбиидом, а Джейлен Браун связывался с агентом баскетболиста Ричем Полом.

При этом Ник Нерс оказался единственным главным тренером, который лично разговаривал с Леброном во время переговоров.

Тем временем звезда Лейкерс влияет на трансферную политику команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Филадельфия 76

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