Стало известно, кто стал главным фактором в переходе Леброна
Накануне звёздный форвард Леброн Джеймс выбрал новый клуб. По данным инсайдера, он станет игроком Сиксерс.
Как передаёт Шэмс Чарания, причиной перехода 41‑летнего баскетболиста в Филадельфию стало желание бороться за титул в команде с амбициозным составом.
По словам журналиста, в течение трёхнедельного процесса Джеймс общался с Тайризом Макси и Джоэлом Эмбиидом, а Джейлен Браун связывался с агентом баскетболиста Ричем Полом.
При этом Ник Нерс оказался единственным главным тренером, который лично разговаривал с Леброном во время переговоров.
Interesting tidbit here from Shams:— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) July 24, 2026
"The only coach that LeBron James spoke to during this 3 week long process was Sixers head coach Nick Nurse" pic.twitter.com/g0WVlCTOlK
Тем временем звезда Лейкерс влияет на трансферную политику команды.
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