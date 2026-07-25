Стало известно, кто стал главным фактором в переходе Леброна

Общался только с Нерсом - это решило его выбор.

Накануне звёздный форвард Леброн Джеймс выбрал новый клуб. По данным инсайдера, он станет игроком Сиксерс.

Как передаёт Шэмс Чарания, причиной перехода 41‑летнего баскетболиста в Филадельфию стало желание бороться за титул в команде с амбициозным составом.

По словам журналиста, в течение трёхнедельного процесса Джеймс общался с Тайризом Макси и Джоэлом Эмбиидом, а Джейлен Браун связывался с агентом баскетболиста Ричем Полом.

При этом Ник Нерс оказался единственным главным тренером, который лично разговаривал с Леброном во время переговоров.

Interesting tidbit here from Shams:



"The only coach that LeBron James spoke to during this 3 week long process was Sixers head coach Nick Nurse" pic.twitter.com/g0WVlCTOlK — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) July 24, 2026

Тем временем звезда Лейкерс влияет на трансферную политику команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!