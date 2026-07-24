Леброн определился со своим новым клубом

Звездный форвард Леброн Джеймс выбрал новый клуб, утверждает Шэмс Чарания.

По информации инсайдера, звезда НБА станет игроком Сиксерс.

Филадельфия предложила Леброну двухлетний контракт на 8 млн долларов с опцией игрока на второй сезон.

Напомним, что Сиксерс станут лишь четвертым клубом в карьере форварда. Ранее он выступал за Кливленд, Майами и Лейкерс и с каждым из клубов брал титул.

Ранее также сообщалось, что Леброн отложил собственное объявление.

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