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Баскетбол

Леброн определился со своим новым клубом

Легенда НБА станет игроком Сиксерс.
Сегодня, 18:54       Автор: Андрей Безуглый
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Звездный форвард Леброн Джеймс выбрал новый клуб, утверждает Шэмс Чарания.

По информации инсайдера, звезда НБА станет игроком Сиксерс.

Филадельфия предложила Леброну двухлетний контракт на 8 млн долларов с опцией игрока на второй сезон.

Напомним, что Сиксерс станут лишь четвертым клубом в карьере форварда. Ранее он выступал за Кливленд, Майами и Лейкерс и с каждым из клубов брал титул.

Ранее также сообщалось, что Леброн отложил собственное объявление.

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