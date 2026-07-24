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Футбол

Украинский форвард может стать звездой Фиорентины

Рома готова продать Довбика.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Довбик остается главным кандидатом на замену Кина в Фиорентине.

Украинский нападающий Ромы является приоритетным кандидатом Фиорентины на замену Мойзе Кина, если итальянский форвард решит покинуть команду.

По информации Viola News, "фиалки" активизируют работу над трансфером 29-летнего Довбика только в случае продажи Кина, которого оценивают примерно в 40 миллионов евро.

Тем временем римляне готовы рассмотреть полноценный трансфер Артема и уже поставили ценник, они готовы продать его не менее чем за 20 миллионов евро.

К слову, представители  Реала уже встретились с агентами хавбека Манчестер Сити.

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