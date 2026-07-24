Джошуа проигнорировал вопрос о Фьюри
Не хочет думать о мегабое до Пренги.
Энтони Джошуа отказался отвечать на вопросы о возможном поединке с Тайсоном Фьюри до своего ближайшего боя против Кристиана Пренги.
Британец подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на предстоящем сопернике и не хочет проявлять к нему неуважение, обсуждая возможный мегафайт с Фьюри, сообщает France24.
Нет никакого смысла продолжать рассуждать о завоевании вселенной до тех пор, пока ты не прошёл эту контрольную точку.
По словам британца, предстоящий бой является для него своеобразным этапом. Он считает, что нет смысла рассуждать о дальнейших больших целях, пока не будет пройден ближайший этап.
К слову, ранее Фьюри рассказал историю из прошлого о том, как был в шоке от поведения Джошуа в спарринге.
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