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Джошуа проигнорировал вопрос о Фьюри

Не хочет думать о мегабое до Пренги.
Сегодня, 13:49       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Энтони Джошуа отказался отвечать на вопросы о возможном поединке с Тайсоном Фьюри до своего ближайшего боя против Кристиана Пренги.

Британец подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на предстоящем сопернике и не хочет проявлять к нему неуважение, обсуждая возможный мегафайт с Фьюри,  сообщает France24.

Нет никакого смысла продолжать рассуждать о завоевании вселенной до тех пор, пока ты не прошёл эту контрольную точку.

По словам британца, предстоящий бой является для него своеобразным этапом. Он считает, что нет смысла рассуждать о дальнейших больших целях, пока не будет пройден ближайший этап.

К слову, ранее Фьюри рассказал  историю из прошлого о том, как был в шоке от поведения Джошуа в спарринге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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