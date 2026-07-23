"Если не он, будет кто-то другой": Фьюри внезапно усомнился в бое с Джошуа

Британский экс-чемпион не уверен, что встретится в ринге с соотечественником.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал неоднозначное заявление по поводу возможного боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа, который планируют на конец этого года.

Британский боксер заявил, что не хочет сейчас говорить о поединке с соотечественником и, если потребуется, выйдет в ринг против кого-то другого.

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"Давайте не будем сводить все к этому глупому мистеру Бодибилдеру. Мне не интересен ни он, ни его друзья, ни кто-либо еще. Мне на него наплевать. Мне все равно, увижу ли я его когда-нибудь в жизни. Если увижу - то увижу, а если нет - так нет.

Он мне не интересен, вместо него может выйти кто угодно - его менеджер, жена, сестра, двоюродный брат. Мне все равно. Я хочу выйти на ринг против этого парня Мариуша Ваха, показать хороший бой и сделать все, что в моих силах.

До конца года осталось пять месяцев, чтобы провести еще один бой. И если это будет Энтони Джошуа - отлично. Если не он, то я буду драться с кем-то другим", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, что свой ближайший бой Фьюри проведет 24 июля против поляка Мариуша Ваха, тогда как Джошуа 25 июля выйдет в ринг против албанца Кристиана Пренги. В конце этого года они должны встретиться друг с другом.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, когда станет известно место проведения боя с Джошуа.

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