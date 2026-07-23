Чемпионка Ролан Гаррос стала участницей криминальной схемы

Победительницу Ролан Гаррос-1997 Рику Хираки задержали по подозрению в мошенничестве.

Бывшая японская теннисистка Рика Хираки задержана по подозрению в причастности к мошеннической схеме, которая могла быть организована в 2022 году. Об этом сообщает Yomiuri.

По версии полиции, мошенники выдавали себя за французского хирурга-ортопеда и убедили жительницу Кагосимы перевести около 300 тысяч иен (примерно 1900 долларов) на банковский счёт.

В тот же день Хираки сняла деньги через банкомат, что зафиксировала камера видеонаблюдения. Правоохранители также расследуют заявления других людей, которые переводили средства на тот же счёт.

К слову, украинская теннисистка Калинина оформила выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге.

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