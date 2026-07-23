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Футбол

Модрич принял окончательное решение по поводу своего будущего в Милане

40-летний хорват останется в итальянском клубе еще на один сезон.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хорватский полузащитник Лука Модрич принял решение заключить новый договор с Миланом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 40-летний футболист подпишет с "россонери" контракт еще на один сезон - до лета 2027 года, после чего об этом в ближайшее время должны объявить официально.

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По информации источника, за это время игрок заработает в итальянском клубе 4,5 миллиона евро, включая бонусы.

Срок действия предыдущего соглашения хорвата истек 30 июня. 

Напомним, что Модрич присоединился к Милану минувшим летом в статусе свободного агента и провел в составе команды 37 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан закрыл рекордный трансфер нападающего ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Лука Модрич

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