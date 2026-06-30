Милан закрыл рекордный трансфер нападающего ПСЖ

Милан объявил о переходе из ПСЖ нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша.

Об этом сообщает официальный сайт "россонери".

25-летний форвард подписал с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила 74 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным для Милана, превысив стоимость покупки Рафаэла Леау из Лилля за 50 миллионов евро в 2019 году.

No introduction needed 🇵🇹



Welcome, Gonçalo Ramos ✍️ pic.twitter.com/WzZtivs4q6 — AC Milan (@acmilan) June 30, 2026

В прошлом сезоне Рамуш провел в составе ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и две результативные передачи.

Сейчас нападающий пребывает в расположении сборной Португалии на чемпионате мира-2026.

Напомним, ранее на пост главного тренера Милана был назначен португалец Рубен Аморим.

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