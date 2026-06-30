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Футбол

Милан закрыл рекордный трансфер нападающего ПСЖ

Гонсалу Рамуш официально стал игроком итальянского клуба.
Сегодня, 18:32       Автор: Игорь Мищук
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

Милан объявил о переходе из ПСЖ нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша.

Об этом сообщает официальный сайт "россонери".

25-летний форвард подписал с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила 74 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным для Милана, превысив стоимость покупки Рафаэла Леау из Лилля за 50 миллионов евро в 2019 году.

В прошлом сезоне Рамуш провел в составе ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и две результативные передачи.

Сейчас нападающий пребывает в расположении сборной Португалии на чемпионате мира-2026.

Напомним, ранее на пост главного тренера Милана был назначен португалец Рубен Аморим.

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