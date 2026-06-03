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Футбол

Милан установил ценник за Леау

Команды из АПЛ, Бундеслиги и Турции уже нацелились на португальца.
Сегодня, 18:32       Автор: Валентина Чорноштан
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Милан готов продать Рафаэла Леау, но только за соответствующую уровню игры вингера сумму.

Как пишет Corriere dello Sport, за 26-летним португальцем следят Фенербахче, Галатасарай, Арсенал и Бавария.

По имеющейся информации, агент Леау предложил своего клиента лондонской команде, однако зайдёт ли дело до трансфера, пока неизвестно.

Отмечается, что итальянская команда готова продать вингера за сумму не менее 50 млн евро.

К слову, Ювентус выдвинул  условие своему нападающему для продления контракта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рафаэл Леау

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