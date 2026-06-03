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Футбол

Ювентус выдвинул условие своему нападающему для продления контракта

Туринский клуб сообщил, сколько готов платить Душану Влаховичу.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Ювентус озвучил свое условие для продления контракта с нападающим Душаном Влаховичем, у которого в июне истекает договор с туринским клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" предлагают 26-летнем сербскому форварду новое соглашение на один-два года с заработной платой в 6 миллионов евро, в то время как сам футболист хочет получать больше.

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Отмечается, что руководство туринского клуба 3 июня проведет встречу с агентом игрока, на которой обсудит возможность дальнейшего сотрудничества с его клиентом.

В нынешнем сезоне Влахович провел в составе Ювентуса 23 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус в третий раз попробует подписать форварда сборной Франции.

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