Ювентус выдвинул условие своему нападающему для продления контракта

Ювентус озвучил свое условие для продления контракта с нападающим Душаном Влаховичем, у которого в июне истекает договор с туринским клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "бьянконери" предлагают 26-летнем сербскому форварду новое соглашение на один-два года с заработной платой в 6 миллионов евро, в то время как сам футболист хочет получать больше.

Читай также: Чемпион мира-2022 может перебраться в Серию А уже этим летом

Отмечается, что руководство туринского клуба 3 июня проведет встречу с агентом игрока, на которой обсудит возможность дальнейшего сотрудничества с его клиентом.

В нынешнем сезоне Влахович провел в составе Ювентуса 23 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус в третий раз попробует подписать форварда сборной Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!