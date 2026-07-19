Челси сделал запрос по звезде Милана

Рафаэль Леау может оказаться в Лондоне.

Челси сделал запрос по Рафаэлю Леау, утверждает Sportitalia.

Лондонцы внимательно следят за португальским вингером, однако пока не вступали в прямые переговоры.

Отметим, что Леау точно покинет Милан этим летом. Сейчас у игрока есть предложения только от Галатасарая и Фенербахче.

Турецкие гранды готовы предложить игроку солидную зарплату, чтобы убедить перейти. Однако Челси может стать более приоритетным вариантом.

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