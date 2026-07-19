iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси сделал запрос по звезде Милана

Рафаэль Леау может оказаться в Лондоне.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Челси сделал запрос по Рафаэлю Леау, утверждает Sportitalia.

Лондонцы внимательно следят за португальским вингером, однако пока не вступали в прямые переговоры.

Отметим, что Леау точно покинет Милан этим летом. Сейчас у игрока есть предложения только от Галатасарая и Фенербахче.

Турецкие гранды готовы предложить игроку солидную зарплату, чтобы убедить перейти. Однако Челси может стать более приоритетным вариантом.

Ранее также Бешикташ опроверг слухи о Салахе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Больше ничего не мешает": Клопп подтвердил будущее назначение на пост тренера сборной Германии "Больше ничего не мешает": Клопп подтвердил будущее назначение на пост тренера сборной Германии
Месси установил рекорд финал чемпионатов мира Месси установил рекорд финал чемпионатов мира
Усик и Шевченко посетят финал ЧМ-2026 Усик и Шевченко посетят финал ЧМ-2026
Хэмилтон избежал штрафа за наезд на механика Хэмилтон избежал штрафа за наезд на механика

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

Европа22:38
"Больше ничего не мешает": Клопп подтвердил будущее назначение на пост тренера сборной Германии
ЧМ-202622:11
Месси установил рекорд финал чемпионатов мира
ЧМ-202621:31
Усик и Шевченко посетят финал ЧМ-2026
Европа21:20
Челси сделал запрос по звезде Милана
Формула 120:40
Хэмилтон избежал штрафа за наезд на механика
Игровые20:38
Украина впервые обыграла Германию и сохранила шансы на плей-офф Лиги наций по волейболу
НБА19:55
Оклахома обменяла игрока основного состава, первый номер драфта отправляется в Даллас
Украина19:45
Календарь Шахтера: "горняки" разбили хорватского соперника в товарищеском матче
Украина19:35
Шахтер одержал разгромную победу в первом спарринге в межсезонье
ЧМ-202619:20
Последний танец Месси или первый трофей Ямаля? Прогноз на финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK