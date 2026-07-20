Украинские арбитры будут судить ключевые матчи Лиги конференций

Это исторический максимум для наших судей.

Украинские бригады арбитров получили назначения на матчи Лиги конференций.

Сразу четыре украинские судейские бригады будут работать на матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона‑2026/27, сообщает УАФ.

21 июля Дмитрий Панчишин обслужит встречу Гетеборг - Левадия, а 28 июля Клим Заброда станет главным арбитром матча Аполлон - Дила.

30 июля Дмитрий Кубряк будет судить игру Дьёр - Биссен, а Денис Шурман получил назначение на поединок Тобол - Паневежис. Во всех матчах украинским рефери помогут их соотечественники в составе судейских бригад.

К слову, Шахтёр одержал разгромную победу в первом спарринге в межсезонье.

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