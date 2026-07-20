iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинские арбитры будут судить ключевые матчи Лиги конференций

Это исторический максимум для наших судей.
Сегодня, 10:20       Автор: Валентина Чорноштан
Дмитрий Панчишин / Getty Images
Дмитрий Панчишин / Getty Images

Украинские бригады арбитров получили назначения на матчи Лиги конференций.

Сразу четыре украинские судейские бригады будут работать на матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона‑2026/27, сообщает УАФ.

21 июля Дмитрий Панчишин обслужит встречу Гетеборг - Левадия, а 28 июля Клим Заброда станет главным арбитром матча Аполлон - Дила.

30 июля Дмитрий Кубряк будет судить игру Дьёр - Биссен, а Денис Шурман получил назначение на поединок Тобол - Паневежис. Во всех матчах украинским рефери помогут их соотечественники в составе судейских бригад.

К слову, Шахтёр одержал разгромную победу в первом спарринге в межсезонье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арбитр

Статьи по теме

На ЧМ-2026 планируют ввести правило против затягивания игры На ЧМ-2026 планируют ввести правило против затягивания игры
Умер бывший арбитр УПЛ Андрей Кутаков Умер бывший арбитр УПЛ Андрей Кутаков
Определился главный арбитр на финал Евро-2024 Определился главный арбитр на финал Евро-2024
Известна бригада арбитров на матч Румыния - Украина Известна бригада арбитров на матч Румыния - Украина

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: Испания одолела Аргентину в финале, Англия взяла бронзу в матче с Францией
просмотров

Последние новости

Другие11:49
Украинские волейболисты сделали то, чего не удавалось раньше
Формула 111:25
Ферстаппен на Гран-при Бельгии принёс Ред Булл юбилейный подиум
Лига конференций10:49
ЛНЗ, Полесье и Динамо узнают своих потенциальных соперников в еврокубках
Лига конференций10:20
Украинские арбитры будут судить ключевые матчи Лиги конференций
ЧМ-202609:46
Тренер Аргентины шокировал заявлением о своём будущем
ЧМ-202609:22
Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом
ЧМ-202608:52
Ферран повторил успех Гетце у 2014
ЧМ-202608:27
Унаи Симон повторил достижения ветерана сборной Испании
ЧМ-202607:55
Испания сделала то, что не удавалось никому 34 года
ЧМ-202607:26
Мбаппе выиграл бомбардирскую гонку у Месси и Холанда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK