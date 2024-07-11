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Определился главный арбитр на финал Евро-2024

Судья, работавшись на игре сборной Испании, снова решит судьбу "Фурии Роха".
Сегодня, 14:21
Франсуа Летексье / Getty Images
Франсуа Летексье / Getty Images

УЕФА объявил судейский состав на финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Главным арбитром будет француз Франсуа Летексье, а его помощниками – Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – Шимон Марчиняк из Польши.

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За систему ВАР будут отвечать Жером Брисар и Вилли Делажо из Франции, а также Массимилиано Иррати из Италии.

Напомним, финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арбитр

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