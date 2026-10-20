Лига чемпионов, анонс 2-го игрового дня: Бавария сыграет с Арсеналом, Реал примет РБ Лейпциг

В среду, 21 октября, в рамках второго игрового дня третьего тура Лиги чемпионов состоится девять матчей. Центральным поединком тура, пожалуй, стоит назвать противостояние Баварии и Арсенала, но внимание украинских болельщиков будет обращено в Милан.

Именно там, на Сан-Сиро, Интер примет Шахтер, который остается единственным украинским клубом в еврокубках текущего сезона. И теперь «горнякам» предстоит очень сложный выезд.

Комо - Манчестер Юнайтед

21 октября | 19:45 | Синигалья, Комо

Откроет футбольный вечер приезд Манчестер Юнайтед в гости к Комо. Интересно, что команды сейчас соседствуют в таблице с тремя очками. МЮ в прошлом туре бесхарактерно уступил Атлетико, а Комо неожиданно проиграл РБ Лейпцигу.

Однако в целом у команд очень разный сезон. Комо идет на пятой строчке в чемпионате в то время, как манкунианцы не побеждали уже на протяжении шести матчей. Потому неудивительно, что именно хозяева считаются фаворитами.

Эксперты BETKING также больше верят в победу Комо, давая на нее коэффициент 2.25, а на победу МЮ - 3.00. Ничья же маловероятна и оценивается в 3.80.

Лилль - Галатасарай

21 октября | 19:45 | Стад Пьер-Моруа, Лилль

Параллельно Галатасарай сыграет в раздираемой протестами Франции против Лилля. Эти две команды также являются соседями по таблице с нулем набранных очков. При этом в домашних чемпионатах у них все складывается пока прекрасно.

Пожалуй, на евроарене французский клуб смотрелся убедительней, а потому на линии BETKING ожидают минимальной победы Лилля. Коэффициент на тотал меньше 2.5 составил 2.30, а на тотал больше 2.5 1.60.

Астон Вилла - Викинг

21 октября | 22:00 | Вилла Парк, Бирмингем

Астон Вилла, которая идет в группе лидеров Лиги чемпионов примет дома очень непростого соперника - Викинг. В прошлом туре норвежцы шокировали многих, почти отобрав три очка у Баварии, но то было в домашнем матче.

В Бирмингемы же, скорее всего, Викинг будет не так силен, но матч для Астон Виллы все равно будет очень тяжелым, но Эмери постарается продлить серию без поражений своего клуба. Последним, кто смог обыграть бирмингемцев, стал неожиданно Ноттингем еще в середине сентября.

BETKING уверен в победе Астон Виллы и предлагает на нее коэффициент 1.25, а шансы Викинга оценивают во внушительные 10.00. Ничья же получила коэффициент 7.00.

Бавария - Арсенал

21 октября | 22:00 | Альянц Арена, Мюнхен

В цетральном матче игрового дня сойдутся чемпионы Германии и Англии. Бавария, казалось, потеряла ход, дважды подряд потеряв очки, но затем безжалостно разнесла РБ Лейпциг 6:1 здесь же в Мюнхене. Команда Компани остается одним из сильнейших коллективов Европы даже со всеми своими текущими проблемами.

С другой стороны Арсенал так же снова вернулся к своей старой схеме. «Канониры» попробовали сыграть иначе против Брайтона и были унижены. После этого Артета вернулся к осторожному футболу, который и принес клубу титул, но хватит ли прочности обороны Арсеналу против Баварии - главный вопрос вечера.

На линии BETKING считают фаворитом именно мюнхенский клуб, однако вот разгрома ждать не стоит. Коэффициент на тотал голов Баварии больше 1.5 составил 1.78, а тотал больше 2.5 - 3.50.

Бетис - Фейеноорд

21 октября | 22:00 | Эстадио де Ла Картуха, Севилья

Фейеноорд отправится в Севилью, чтобы попытаться догнать лидирующую группу, побив пока непожденный Бетис. При этом испанский клуб в последнем матче был разгромлен Барселоной, что могло немного пошатнуть уверенность команды, но с другой стороны, в Лиге чемпионов у испанцев пока не было проблем.

У Фейеноорда, что любопытно, пока в этом сезоне лишь одно поражение и тоже от Барселоны. Каталонцы разгромили их в первом туре, а далее нидерландский гранд выиграл пять матчей подряд, включая перестрелку с Комо.

Бетис и без преимущества домашнего поля выглядел бы фаворитом в этом матче. Однако с учетом еще и этого эксперты BETKING предлагают коэффициент 1.58 на победу хозяев и 5.00 на победу гостей. Ничья оценивается в 4.75.

Брюгге - Ланс

21 октября | 22:00 | Ян Брейдел Стэдиум (Брюгге)

Брюгге и Ланс также, в целом, являются соседями в таблице, но их результаты в Лиге чемпионов кардинально разнятся. Ланс набрал три очка в матче со скромной Славией, зато Брюгге в гостях перестрелял Интер.

Теперь же бельгийцы должны закрепить успех перед домашними трибунами, чтобы повысить шансы на плей-офф. Ланс же изо всех сил пытается спасти удивительный сезон, в котором он выиграл Суперкубок Франции, однако что в лиге, что в еврокубках пока не может похвастать соответсвующими успехами.

На BETKING также впечатлены успехами Брюгге, а потому предлагают коэффициент на победу Брюгге или ничью 1.35, аналогичный коэффициент для гостей составил 1.78, а просто победа одной из команд - 1.26.

Интер - Шахтер

21 октября | 22:00 | Джузеппе Меацца, Милан

Противостояние Шахтера и Интера станет центральным матчем для украинских болельщиков. «Горняки» пока неплохо идут в еврокубке, набрав четыре очка, однако пока у них не было настолько серьезного соперника, как Интер.

На фоне чемпионов Италии украинский клуб выглядит довольно скромно, однако ничто не мешает Шахтеру повторить подвиг Брюгге и обыграть Интер. К тому же, в чемпионате у команды все стабильно, и Туран может сосредоточить усилия коллектива именно на Лиге чемпионов.

С другой же стороны, сложно представить, что Интер проиграет два матча подряд, будучи абсолютным фаворитом, и три подряд на общем этапе. В Серии А команда уверенно доминирует, поделив очки пока только с Ромой. Да и поражение от Брюгге должно заставить Киву проработать ошибки и, возможно, недостаток мотивации итальянского клуба.

Однако эксперты BETKING сомневаются, что Интер по зубам Шахтеру, давая коэффициент на победу гостей лишь 11.00, а вот успех «нерадзурри» получил 1.22. Ничья же оценивается в 7.50.

Реал - РБ Лейпциг

21 октября | 22:00 | Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Еще одним матчем между Давидом и Голиафом станет встреча Реала и Лейпцига. Мадридцы пока не нашли свою стабильную игру, однако команда Моуринью не растеряла свой характер, который и помогает зарабатывать очки.

Однако у Лейпцига все еще нестабильней. Команда набрала лишь девять очков в шести турах Бундеслиги, а накануне и вовсе пропустила шесть мячей от Баварии, ранее в Лиге чемпионов еще четыре - от Комо. Шансы «быков» на Бернабеу выглядят весьма призрачными.

Тем не менее на линии BETKING в победу РБ над Реалом верят больше, чем Шахтера над Интером, и предлагают коэффициент 9.00. В то же время победа Реала оценивается в 1.26, а ничья - 7.00.

Спортинг - ЛАСК

21 октября | 22:00 | Эштадиу Жозе Альвеладе, Лиссабон

Закроет день матч между Спортингом и ЛАСКом, который состоится в Лиссабоне. У португальского клуба легкий старт, ранее они уже разбили Ланс и Галатасарай, а теперь просто обязаны набирать очки против ЛАСКа.

Австрийцы же минимально уступили АЕКу, устроили перестрелку с Ливерпулем, но так и не набрали очков в Лиге чемпионов. Даже в домашнем чемпионате клуб идет лишь третьим, уступая уже пять очков лидеру.

На линии BETKING ждут, что полоса неудач гостей продолжится в Португалии. На победу Спортинга предлагается коэффициент 1.22, а ЛАСКа - 11.00. Ничья оценивается в 7.50.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "Слотс Ю.Эй": Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024) выданы сроком на 5 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!