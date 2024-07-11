Испания - Англия: прогноз на финал Евро-2024 14.07.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в финальном поединке чемпионата Европы.

В воскресенье, 14 июля, сборные Испании и Англии встретятся в финале чемпионата Европы-2024.

По пути к финалу по плей-офф "фурия роха" прошла через Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1). Англичане в свою очередь не без проблем, но справились со Словакией (2:1), Швейцарией (1:1, по пен. 5:3) и Нидерландами (2:1).

Финальный поединок Евро-2024 между Испанией и Англией пройдет в Берлине на Олимпиаштадионе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч группового этапа Евро-2024 Испания - Англия

Фаворитом будущего матча букмекеры считают команду Луиса де ла Фуэнте, отдавая им предпочтение в предстоящем противостоянии с представителями Туманного Альбиона.

Прогноз букмекеров на матч Испания - Англия

Победа Испании - 2.54

- 2.54 Ничья - 2.98

- 2.98 Победа Англии - 3.55

Коэффициент на то, что обе команды забьют в этом матче, составляет 2.13, а на противоположный результат - 1.74.

Статистика противостояния Испании и Англии

За свою многолетнюю историю эти две национальные сборные встречались между собой 27 раз.

На счету испанской команды 10 побед, 4 матча завершились ничейным результатом, а в 13 случаях выигрывали англичане.

Испания - Англия

10 Победы 13

4 Ничьи 4

32 Голы 45

Последний раз команды встречались 15 октября 2018 года в рамках четвертого тура Лиги наций. Тогда Испания и Англия выдали результативный матч, который завершился победой "Трех львов".

Испания - Англия 2:3

Голы: Алькасер, 58, Рамос, 90+8 - Стерлинг, 16, 38, Рэшфорд, 30.

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 25 - 5

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 14 - 10

Атаки: 144 - 68

Испания: Де Хеа - Хонни, Начо, Рамос, Алонсо - Тьяго, Бускетс, Сауль (Алькасер, 56) - Аспас (Себальос, 56), Родриго (Мората, 72), Асенсио.

Англия: Пикфорд - Триппьер (Александер-Арнольд, 85), Магуайр, Гомес, Чилуэлл - Баркли (Уокер, 75), Дайер, Уинкс (Чалоба, 90) - Стерлинг, Кейн, Рэшфорд.

Предупреждения: Рамос, Хонни, Себальос, Мората - Дайер, Уинкс, Магуайр.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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