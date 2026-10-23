Хргович назвал победителя боя Джошуа – Фьюри

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович поделился прогнозом на поединок между британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

В интервью шоу The Ariel Helwani Show хорватский боксер отдал предпочтение Фьюри. По мнению Хрговича, на его стороне преимущество, если судить по последнему выступлению Джошуа.

"Думаю, Фьюри победит, если судить по последнему выступлению Джошуа. Вы видели, как он дрался с боксером-джорнименом и оказался в нокдауне через 10 секунд после такого слабого удара. Это было безумие. Я не мог поверить в увиденное", — заявил Хргович.

Хорват также предположил, что Фьюри может завершить бой досрочно, однако не стал делать категоричных прогнозов.

"Думаю, Фьюри нокаутирует его, да, но посмотрим. Мне кажется, это будет интересный бой, потому что они оба суперзвезды. Но, полагаю, пик их карьеры уже позади", — добавил чемпион IBF.

Поединок Джошуа и Фьюри запланирован на 11 декабря в Кардиффе. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжелом весе.

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