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"Мое тело просто отключилось": Итаума объяснил сенсационное поражение Хрговичу

Британский супертяжеловес Мозес Итаума рассказал, почему потерпел первое поражение в карьере в поединке против хорвата Филипа Хрговича.
Сегодня, 22:21       Автор: Сергей Носенко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

21-летний боксер уверенно проводил бой, однако не сумел довести дело до победы и уступил досрочно в девятом раунде.

По словам Итаумы, ему потребовалось время, чтобы принять случившееся.

"Долгое время я не мог смириться с тем, что это произошло. Я настолько уверенно выигрывал бой, а затем мое тело вдруг просто начало отключаться", — признался Итаума.

Боксер подчеркнул, что, несмотря на поражение, остался доволен своим выступлением и не собирается отказываться от амбиций.

"С учетом моих знаний, таланта и опыта я показал хороший бокс. Я вернусь. Быть боксером — это часть моей сущности, и одно поражение этого не изменит", — заявил британец.

Итаума также отметил, что Хргович не удивил его своими техническими навыками, но продемонстрировал исключительную стойкость. По мнению британца, именно выносливости ему не хватило в решающий момент.

"Я был в шаге от чего-то великого. Возможно, именно такой опыт мне и был необходим", — добавил боксер.

Ожидается, что Итаума вернется на ринг в январе 2027 года. Поединок с Хрговичем стал первым поражением в его профессиональной карьере.

Напомним, команду Дюбуа обвинили в нарушениях накануне боя с Уордли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филипп Хргович Мозес Итаума

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