Промоутер Итаумы рассказал, когда тот проведет следующий бой после первого поражения
Функционер уверен, что британский проспект вскоре снова выйдет на титульный поединок.
Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы, рассказал, когда его подопечный проведет следующий бой после поражения от Филипа Хрговича.
По словам представителя перспективного боксера, его клиент должен вернуться в ринг в начале следующего года.
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"Мозес вернется в январе, снова выйдет в ринг. Ему нужно снова войти в рабочий ритм. И он хочет быть частью всего того, что будет происходить в следующем году. Если он сделает то, на что, как я верю, он способен, то уже довольно скоро снова будет драться за титул чемпиона мира", - сказал Уоррен в комментарии Playbook Boxing.
Напомним, что в конце августа Итаума потерпел первое в профессиональной карьере поражение, уступив Хрговичу техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее сообщалось, что Итаума хотел незамедлительного реванша с Хрговичем, но промоутер призвал его не спешить.
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