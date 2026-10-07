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Промоутер Итаумы рассказал, когда тот проведет следующий бой после первого поражения

Функционер уверен, что британский проспект вскоре снова выйдет на титульный поединок.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Мозеса Итаумы, рассказал, когда его подопечный проведет следующий бой после поражения от Филипа Хрговича.

По словам представителя перспективного боксера, его клиент должен вернуться в ринг в начале следующего года.

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"Мозес вернется в январе, снова выйдет в ринг. Ему нужно снова войти в рабочий ритм. И он хочет быть частью всего того, что будет происходить в следующем году. Если он сделает то, на что, как я верю, он способен, то уже довольно скоро снова будет драться за титул чемпиона мира", - сказал Уоррен в комментарии Playbook Boxing.

Напомним, что в конце августа Итаума потерпел первое в профессиональной карьере поражение, уступив Хрговичу техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Итаума хотел незамедлительного реванша с Хрговичем, но промоутер призвал его не спешить.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Мозес Итаума

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