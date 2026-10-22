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"Он знает, как с ним справиться": Промоутер Фьюри сделал прогноз на бой с Джошуа

Фрэнк Уоррен предположил, как может завершиться будущий поединок.
Сегодня, 12:56       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера считает, что его подопечный знает, как можно одолеть соперника и завершить бой досрочной победой.

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"Стили делают бои. Я верил в это так же, как верил в Даниэля Дюбуа, когда он дрался с Джошуа, что он его нокаутирует и победит. Думаю, Тайсон сделает то же самое.

Я просто чувствую, что Тайсон знает, как с ним справиться, по моему мнению. Возможно, я ошибаюсь. Единственное, что мы все знаем об Энтони, что он может очень сильно ударить. Когда он наносит удары, он становится очень уязвимым, а Тайсон отлично умеет контратаковать.

Думаю, оба будут немного медленнее, чем раньше. Это будет очень захватывающе, пока будет продолжаться", - сказал Уоррен в комментарии Sky Sports Boxing.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее промоутер Джошуа рассказал, возможен ли реванш с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

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