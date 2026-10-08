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Названо время начала боя Фьюри - Джошуа

Британские экс-чемпионы выйдут в ринг уже после полуночи.
Сегодня, 10:45       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) в декабре встретятся в ринге.

Поединок двух британских боксеров состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

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Как сообщает Sky Sports, выход Фьюри и Джошуа в ринг в главном бою вечера бокса планируют на 1:00 ночи по местному времени (3:00 ночи по киевскому времени. - прим.).

При этом ожидается, что арена Principality, на которой пройдет поединок, будет открыта до 03:30 по местному времени. Соответствующая заявка была подана в городской совет Кардиффа.

Такое время главного боя было предусмотрено в связи с ориентацией также на американский рынок, в чем изначально были заинтересованы Турки Аль аш-Шейх, Дэйна Уайт и транслятор Netflix.

Ранее промоутер Джошуа рассказал, возможен ли реванш с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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