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Промоутер Джошуа рассказал, возможен ли реванш с Фьюри

Эдди Хирн предположил, при каком условии боксеры могут устроить второй бой.
Сегодня, 18:39       Автор: Игорь Мищук
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что контракт на бой с Тайсоном Фьюри не предусматривает реванша.

Тем не менее, по словам представителя британского боксера, он считает, что соперники захотят устроить второй бой, если первый поединок получится зрелищным и близким.

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"Никакого пункта о реванше. Это один бой, разовая акция. Слушайте, если это будет настоящий блокбастер, я уверен, они сделают это еще раз. Но наш настрой - один бой и все. Выйти туда, разобраться с этим парнем и двигаться дальше.

В этом бою оба парня могут оказаться на настиле, но они настолько отчаянно хотят победить, что вы можете быть уверены, что они будут карабкаться и ползти с того канваса, чтобы выиграть бой", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов одолеет Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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