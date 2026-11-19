Об этом сообщила пресс-служба французского клуба в социальной сети X.

"Бенуа Тремулинас сегодня утром возобновил тренировки с основной группой. Мы очень рады снова видеть тебя, Треш, и будем рядом на протяжении всего этого прекрасного вызова", — говорится в сообщении Бордо.

𝐷𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟 💙🤍 Benoît Tremoulinas a repris l'entraînement collectif ce matin. On est très heureux de te retrouver Tresh, et on sera à tes côtés tout au long de ce beau défi. Merci 🤝 #AllezBordeaux https://t.co/GMUnVKHmpO — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) November 19, 2026

40-летний француз решил вернуться в футбол, чтобы помочь клубу, в котором начинал профессиональную карьеру. Сейчас Бордо выступает в Regional 1 — шестом по уровню дивизионе французского футбола.

В интервью So Foot Тремулинас рассказал, что подготовка к возвращению продолжалась около двух месяцев. Он тренировался практически через день, а в дни отдыха занимался в тренажерном зале.

"В 40 лет, после десяти лет без футбола, пришлось снова запускать организм. Мы двигались постепенно, но теперь я готов", — рассказал бывший защитник.

Он также подчеркнул, что возвращается не ради денег. Тремулинас согласился помогать Бордо бесплатно, поскольку хочет поддержать клуб в сложный период и вернуть ему прежнюю идентичность.

Футболист готов даже выходить на замену в концовках матчей, если этого потребует тренерский штаб. Его цель — провести с командой нынешний сезон.

Бенуа Тремулинас прошел подготовку в системе Бордо и дебютировал за основную команду в 2007 году. В составе французского клуба он стал чемпионом страны в 2009 году, а также выиграл Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

Летом 2013 года защитник перешел в киевское Динамо, подписав четырехлетний контракт. Однако в украинской команде он задержался ненадолго: уже в начале 2014 года перебрался в Сент-Этьен, а затем оказался в Севилье.

В составе испанского клуба француз дважды выигрывал Лигу Европы — в 2015 и 2016 годах.

Последний официальный матч Тремулинас провел 5 мая 2016 года за Севилью. Из-за многочисленных травм колена и трех хирургических операций он не смог продолжать профессиональную карьеру.

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