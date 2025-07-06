Знаменитый музыкант заявил о желании купить проблемный французский клуб
DJ Snake хотел бы помочь Бордо.
Уильям Григасин, более известный, как DJ Snake может купить футбольный клуб.
Об этом музыкант заявил во время своего концерта на фестивале Garorock в Мармандe. Речь шла о Бордо.
Напомним, что легендарный французский клуб накануне был понижен до четвертого дивизиона из-за финансовых проблем.
При этом DJ Snake - известный болельщик ПСЖ, однако во время концерта музыкант выказал уважение Бордо, чем вызвал апплодисменты публики.
Я действительно хотел бы купить Бордо, если это возможно. Он нужен Лиге 1, это легендарный клуб. Не знаю, что они там напортачили, но… Мое уважение Бордо
Ранее также сообщалось, что Ан-Наср отправил свой неудачный трансфер в аренду.
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