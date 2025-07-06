Знаменитый музыкант заявил о желании купить проблемный французский клуб

Уильям Григасин, более известный, как DJ Snake может купить футбольный клуб.

Об этом музыкант заявил во время своего концерта на фестивале Garorock в Мармандe. Речь шла о Бордо.

Напомним, что легендарный французский клуб накануне был понижен до четвертого дивизиона из-за финансовых проблем.

При этом DJ Snake - известный болельщик ПСЖ, однако во время концерта музыкант выказал уважение Бордо, чем вызвал апплодисменты публики.

Я действительно хотел бы купить Бордо, если это возможно. Он нужен Лиге 1, это легендарный клуб. Не знаю, что они там напортачили, но… Мое уважение Бордо

Ранее также сообщалось, что Ан-Наср отправил свой неудачный трансфер в аренду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!